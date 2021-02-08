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ميركل تبحث مع أردوغان تطورات الوضع في شرق البحر المتوسط

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ميركل تبحث مع أردوغان تطورات الوضع في شرق البحر المتوسط ميركل تبحث مع أردوغان تطورات الوضع في شرق البحر المتوسط

مصراوي Masrawy

08:45 م الإثنين 08 فبراير 2021

برلين - (د ب أ)

صرح شتيفن زايبرت المتحدث باسم الألمانية، أن المستشارة أنجيلا ميركل لا تزال تعول على الحوار بين تركيا وكل من اليونان وقبرص في النزاع في منطقة شرق المتوسط.

وقال زايبرت إن ميركل رحبت في مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإشارات الإيجابية والتطورات في هذه المنطقة.

وأضاف زايبرت أن المستشارة أكدت أن من المهم تحقيق تقدم في الحوار في القضايا الخلافية، وقال إن ميركل أكدت أيضًا على أهمية العلاقات المستقرة والبناءة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وتابع زايبرت أن ميركل وأردوغان تبادلا وجهات النظر حول تحديات وباء كورونا وعدد من القضايا الأخرى الثنائية والدولية، لكنه لم يذكر تفاصيل.

يشار إلى أن تركيا في صراع مع كل من اليونان وقبرص بشان حقوق التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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