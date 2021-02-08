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ألمانيا تؤكد دعمها للسلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا

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ألمانيا تؤكد دعمها للسلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا ألمانيا تؤكد دعمها للسلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا

مصراوي Masrawy

08:44 م الإثنين 08 فبراير 2021

طرابلس - (د ب أ)

اتفق سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد دبيبة على أولويات المرحلة المقبلة، حسبما أفاد موقع بوابة الوسط الليبية نقلاً عن تغريدة للسفير الألماني نشرها على حسابه اليوم الاثنين.

وقال السفير الألماني إنه أجرى "أول مكالمة ودية مع رئيس الوزراء عبدالحميد دبيبة، حيث قمت بتهنئة وأكدت دعم ألمانيا الكامل للسلطة التنفيذية المؤقتة".

وأوضح أوفتشا أنه "بناءً على خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقنا على الإعداد للانتخابات والمصالحة وتقديم الخدمات كأولويات للمرحلة المقبلة".

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي في ختام اجتماعاتهم في جنيف السلطة التنفيذية الجديدة المكونة من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

ويترأس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، بينما يترأس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة.

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