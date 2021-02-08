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: عدد وفيات كورونا أعلى مرتين عما كان يعتقد في السابق

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روسيا: عدد وفيات كورونا أعلى مرتين عما كان يعتقد في السابق : عدد وفيات كورونا أعلى مرتين عما كان يعتقد في السابق

مصراوي Masrawy

08:42 م الإثنين 08 فبراير 2021

موسكو - (د ب أ)

ذكر مكتب الإحصاء الوطني في أن عدد الروس الذين توفوا في عام 2020 متأثرين بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه المستجد أعلى مرتين عما كان يعتقد في السابق.

وقال المكتب اليوم الاثنين، إن أكثر من 162 ألف روسي توفوا نتيجة للإصابة بالفيروس، في حين أن في نفس اليوم أفادت البيانات الرسمية التي تصدرها عن الوباء بأن عدد المتوفين بلغ 77068 ألف شخص منذ بدء الجائحة.

وصرحت تاتيانا جوليكوفا لوكالة انترفاكس للأنباء بأن عدد الذين توفوا في روسيا العام الماضي زاد بنحو 18% مقارنة بعام 2019.

ووجد مكتب الإحصاء أن تعداد السكان في روسيا انكمش في عام 2020 بمعدل هو الأعلى خلال 15 عامًا.

يذكر أن روسيا خففت مؤخرًا بعض القيود الصحية قائلة إن الوضع قد تحسن.

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مصراوي Masrawy

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