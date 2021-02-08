أخبار عاجلة

"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال -
أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية -
126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس السعودية" -
مسؤول سوداني: ما تفعله إثيوبيا في الأراضي السودانية يشبه الاستيطان الإسرائيلي -
أردوغان يفتتح مسجدا في مسقط رأسه ويطلق عليه اسم والده -
الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا "هنا ليبقى" -
القوى العاملة: تعيين 3710 شاباً بينهم 68 من ذوي القدرات بالجيزة -
تبدأ الثلاثاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة الطقس غير المستقر على جميع المناطق -
112 مخالفة.. المصيلحي: 1889 محلًّا مشاركًا في الأوكازيون والطلبات مستمرة -
تحرير 69 مخالفة تموينية في حملات ببني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"علاج ميول في الأرضية".. الآثار تكشف حقيقة تجريف حديقة الأندلس

Print
"علاج ميول في الأرضية".. الآثار تكشف حقيقة تجريف حديقة الأندلس "علاج ميول في الأرضية".. الآثار تكشف حقيقة تجريف حديقة الأندلس

مصراوي Masrawy

08:58 م الإثنين 08 فبراير 2021

(مصراوي):

أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن ما يتم من أعمال ترميم وصيانة بحديقة الأندلس ليس تجريفًا للحديقة كما يشاع.

وأضاف طلعت، أن ما يجري هي أعمال تجديد وإحلال لنظام الري بالحديقة لتفادي الأخطار الناتجة عن تسرب المياه من النافورة الموجودة بها، مشيرًا إلى أنه لم يتم فك بلاطات الموزاييك وأنها مازالت موجودة في مكانها الأصلية بالحديقة.

وأوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في بيان صحفي أن ما يتم الآن من أعمال هو رفع للمساحات الخضراء (النجيلة) الموجودة بالمدرجات لتنفيذ أعمال العزل اللازمة وتركيب ري جديدة بدلا من تلك المتهالكة وسيتم إعادة النجيلة إلى اماكنها عقب الانتهاء من تلك الأعمال.

وأشار إلى أنه تم فك بعض بلاطات السيراميك الموجودة حول الممشى بجوار النافورة، لعلاج الميول بالأرضية وعمل عزل للأرضيات لحمايتها من تسرب المياه الناتج من النافورة؛ مؤكدًا أنه تم توثيق وترقيم البلاطات والحفاظ عليها بالموقع تمهيدًا لإعادتها إلى اماكنها الأصلية عقب الانتهاء من أعمال العزل.

وأكد طلعت، أن ما يتم من أعمال تطوير يتم وفقًا للمعايير الأثرية المعترف بها عالميًا وبناء على الوثائق القديمة للحديقة وبعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بتمويل من محافظة القاهرة، الجهة المالكة للحديقة وتحت إشراف قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

شبكة عيون الإخبارية