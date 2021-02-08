​وزيرة البيئة أمام البرلمان: خطة لتطبيق "الحوافز الخضراء"

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون المخلفات الجديد يشترط في من يعمل في المخلفات، أن يكون حاصلًا على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة البيئة.

وتابعت فؤاد، خلال كلمتها اليوم الاثنين، باجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب: "نعمل مع وزير المالية على تطبيق الحوافز الخضراء، وهي فكرة قائمة على أن من يستورد معدات ستحقق كفاءة في استخدام المياه في المصنع على سبيل المثال سيكون له حوافز، سواء على المعدات التي يستوردها أو المنتجات التي يصدرها، شريطة التوافق البيئي، من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية".

وأضافت: "قررنا أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة متوافقة مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئ في مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يطلق عليه فكرة الاستدامة".

ومن ناحيته طالب النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وزيرة البيئة بآلية تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة على أرض الواقع، وإرسال الخريطة الاستثمارية للجنة، حتى يتم ترجمتها مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية، من خلال التنسيق مع الجهاز وسيتم عقد لقاء آخر بعد مضي شهر ونصف للوقوف على ما تم من قبل الجهاز في تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزار