مصراوي Masrawy
08:52 م الإثنين 08 فبراير 2021
كتب- محمد سامي:
افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا، اليوم الاثنين، 3 مراكز مطورة لخدمة المواطنين بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي، ضمن 16 مركز خدمة مطور تم تأهيله على مستوى المحافظة.
وتقدم المراكز المطورة الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، وتعتمد المراكز على تقنية النداء الآلي لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور وتضم استراحة لانتظار المواطنين.
من ناحيته أكد وزير التموين، أهمية التواجد على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعمل على رفع مستوى أداء الأماكن والبنية الأساسية للدولة حيث إن رفع مستوى أداء الخدمات يأتي في إطار الاهتمام بالمواطن المصري وبناء الإنسان، في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وكافة الخدمات المترتبة على مستوى معيشة الفرد.
وأكد مصيلحي، أن دور وزارة التموين هو تحقيق الأمن الغذائي، ومحافظة المنيا تعد من أكبر المحافظات المنتجة للقمح، والتأكد من توافر الصوامع، حيث تم رفع القوة التخزينية إل 3.2 مليون طن خلال الفترة من بعد عام 2014.
أضاف الوزير أنه جاري إنشاء الصوامع الحقلية على أرض محافظة المنيا، والتي بدأت فعليًا في مركز العدوة، وهناك 4 صوامع أخرى سيتم إنشاءها.