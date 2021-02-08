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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا، اليوم الاثنين، 3 مراكز مطورة لخدمة المواطنين بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي، ضمن 16 مركز خدمة مطور تم تأهيله على مستوى المحافظة.

وتقدم المراكز المطورة الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، وتعتمد المراكز على تقنية النداء الآلي لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور وتضم استراحة لانتظار المواطنين.

من ناحيته أكد وزير التموين، أهمية التواجد على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعمل على رفع مستوى أداء الأماكن والبنية الأساسية للدولة حيث إن رفع مستوى أداء الخدمات يأتي في إطار الاهتمام بالمواطن المصري وبناء الإنسان، في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وكافة الخدمات المترتبة على مستوى معيشة الفرد.

وأكد مصيلحي، أن دور وزارة التموين هو تحقيق الأمن الغذائي، ومحافظة المنيا تعد من أكبر المحافظات المنتجة للقمح، والتأكد من توافر الصوامع، حيث تم رفع القوة التخزينية إل 3.2 مليون طن خلال الفترة من بعد عام 2014.

أضاف الوزير أنه جاري إنشاء الصوامع الحقلية على أرض محافظة المنيا، والتي بدأت فعليًا في مركز العدوة، وهناك 4 صوامع أخرى سيتم إنشاءها.​