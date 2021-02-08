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الجيش اليمني: مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك شرقي البلاد

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الجيش اليمني: مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك شرقي البلاد الجيش اليمني: مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك شرقي البلاد

مصراوي Masrawy

08:37 م الإثنين 08 فبراير 2021

صنعاء - (د ب أ)

أفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي في معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المقدم عبدالرقيب الشدادي، مستشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن ميليشيات الحوثي شنت هجمات واسعة باتجاه مواقع الجيش على امتداد جبهات مسيرة والمخدره وصرواح، غربي مأرب.

وأكد الشدادي، بأن قوات الجيش "كسرت تلك الهجمات ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات وأسر أكثر من 30 آخرين، فضلاً عن اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة".

وأشار المسؤول العسكري إلى أن الهجمات الحوثية مستمرة والمعارك مستمرة بين الجانبين حتى هذه اللحظة.

واتهم الشدادي، مسلحي الحوثيين باستهداف مدينة مأرب المأهولة بالسكان المدنين، بصاروخين باليستيين وطائرات مفخخة، مؤكدًا تصدي قوات الجيش لها.

وأوضح الشدادي، أن القصف الصاروخي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين.

من جانبها، قالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن مقاتلات "العدوان" في إشارة إلى التحالف العربي، شنت ثلاث غارات جوية على مديرية صرواح.

ولم تصدر الجماعة أي تعليق حول وقوع أي خسائر في صفوفها بمأرب.

وتسيطر قوات الجيش الحكومي على معظم أجزاء محافظة مأرب النفطية، فيما يسيطر الحوثيون على بعض أجزاء مديريتي صرواح و المخدرة.

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