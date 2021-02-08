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6 روايات.. تعرف على نتيجة القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ

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6 روايات.. تعرف على نتيجة القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ 6 روايات.. تعرف على نتيجة القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ

مصراوي Masrawy

08:36 م الإثنين 08 فبراير 2021

(مصراوي):

أعلنت الجامعة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ التي تنظمها الجامعة بشكل سنوي.

وضمت القائمة هذا العام ست روايات، جاءت كالتالي: "كحل وحبهان" لعمر طاهر، "في مدن الغبار" لأمل رضوان، و"حجر بيت خلاف" لمحمد إبراهيم، "اختفاء السيد لا أحد" لأحمد الطيباوي، و"حي الدهشة" لمي حسن، "حصن الزيدي" للروائي اليمني الغربي عمران.

ومن المقرر أن تصدر الجامعة الأمريكية اسم الفائز الأول بالجائزة يوم 11 ديسمبر من كل عام بالتزامن مع ذكرى ميلاد الأديب الراحل.

تعد دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة التي أطلقت جائزة نجيب محفوظ للأدب الروائي في عام 1996 الناشر الرئيسي لأعمال نجیب محفوظ باللغة الإنجليزية لأكثر من 30 عامًا والمالكة لحقوق نشر أكثر من 600 طبعة باللغات الأجنبية الأخرى لأعمال الأديب التي تُرجمت إلى أكثر من 40 لغة في جميع أنحاء العالم منذ فوزه بجائزة نوبل في عام 1988.

وتنشر دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالإضافة إلى ذلك حوالي 50 عملًا جديدًا سنويًا وأكثر من 800 عمل بالمكتبات، وتعد الرائدة في مجال نشر الكتب الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط.

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