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وزير التنمية المحلية: 602 مليون جنيه إيرادات المواقف العام الماضي

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وزير التنمية المحلية: 602 مليون جنيه إيرادات المواقف العام الماضي وزير التنمية المحلية: 602 مليون جنيه إيرادات المواقف العام الماضي

مصراوي Masrawy

08:11 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة المواقف وأماكن انتظار السيارات بالمحافظات للإرتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمواطن، وتحقيق السيولة المرورية والحد من ظاهرة تكدس السيارات، بالإضافة لتحقيق التكامل بين المنظومة وباقي وسائل نقل الركاب.

وقال شعراوي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني أنه تم تكليف المحافظات بعدد من التكليفات بشأن المواقف منها التصدى لظاهرة المواقف العشوائية، وتطوير وضم بعض المواقف العشوائية وتحويلها إلى مواقف رسمية، وتنظيم بعض المواقف العشوائية التي لا تؤثر على حركة المرور لحين اتخاذ إجراء بشأنها وتحصيل رسوم منها، وإزالة المواقف العشوائية التي تعوق حركة المرور ولاتصلح لإقامة مواقف عليها، بالإضافة إنشاء مواقف جديدة حال توفر مساحة مناسبة لها ولا تعوق حركة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقف العشوائية مع تشديد الحملات المرورية لضبط المخالفين، لافتًا إلى أنه تم تكليف المحافظات أيضًا بتوفير قطع أراضي لإقامة مواقف عليها خارج الكتلة السكنية للحد من ظاهرة التكدس داخل المواقف، والتنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوجيه المركبات لتفادى الإزدحام المرورى وتكدس المواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية إن بعض المحافظات شهدت تشغيل ساحات انتظار مجهزة بكاميرات مراقبة وبوابات الدخول والخروج واستخدام الكروت الممغنطة وقواعد بيانات للسيارات لكل موقف وجارى التعميم بباقى المحافظات، لافتاً إلي أن الإيرادات المتحصلة عن العام المالي 2020/2019 مبلغ (602) مليون جنيه، بنسبة زيادة عن العام السابق قدرها 7 % الإيرادات المحصلة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات فيما يخص المواقف والساحات العشوائية حيث تم تطوير وتنظيم عدد (195) موقف وساحة رسمية منها عدد ( 153 ) موقف وعدد (42) ساحة، وتم إحلال وتجديد لعدد (74) موقف وساحة رسمية منها عدد (70) موقف وعدد (4) ساحات، كما تم استبدال عدد 24 موقف وساحة عشوائية منها عدد (17) موقف عشوائى وعدد(7) ساحة عشوائية، وتم تقنين عدد (397) موقف وساحة عشوائية منها عدد (55) موقف عشوائى وعدد (342) ساحة عشوائية، وتم ازالة عدد (37) موقف وساحة عشوائية منها عدد (10) مواقف عشوائية وعدد (28) ساحة عشوائية.

ولفت الوزير إلي أنه تم إنشاء عدد (55) موقف وساحة جديدة بدلاً من المواقف والساحات العشوائية منها عدد (28) موقف وعدد (27) ساحة، وتم إنشاء مجمعات للمواقف بعدة محافظات لإستبدال المواقف العشوائية والحد من عدد سيارات الميكروباص التى تدخل المدينة (محافظة القاهرة ، الجيزة ، المنيا، بورسعيد ) ، كما تم انشاء خطوط جديدة ببعض المحافظات لتوفير خدمات للمواطنين بأعداد سيارات مناسبة، بالإضافة إلي أنه تم تدبير بعض قطع الأراضى المناسبة ببعض المحافظات لإنشاء مواقف مجمعة خارج المدن، وتم تركيب وربط كاميرات بالميادين الرئيسية ببعض المحافظات لمتابعة الازدحام المروري واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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