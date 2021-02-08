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البيت الأبيض: بايدن ليس لديه متسع من الوقت لمتابعة إجراءات عزل

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البيت الأبيض: بايدن ليس لديه متسع من الوقت لمتابعة إجراءات عزل ترامب البيت الأبيض: بايدن ليس لديه متسع من الوقت لمتابعة إجراءات عزل

مصراوي Masrawy

08:27 م الإثنين 08 فبراير 2021

واشنطن - (أ ش أ):
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن جدول أعمال الرئيس الأمريكي جو بايدن ملئ بالترتيبات، مضيفة أنه لن يكون لديه متسع من الوقت لمتابعة جلسات عزل الرئيس السابق دونالد ، وأنه سيدع أمر الإجراءات وآلية المحاكمة لأعضاء الكونجرس.
وأشارت ساكي - في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين - إلى أن الرئيس الأمريكي وإدارته مستمرون في التواصل مع نواب مجلسي النواب والشيوخ، حول ضرورة العمل بسرعة على خطة الإغاثة المقترحة، مضيفة أن إدارة الرئيس تتواصل مع الحزبين وحاكمي الولايات والمسئولين المحليين المنتخبين والمجتمع الأمريكي ككل، لتوضيح أهمية إنجاز هذه الخطة.

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