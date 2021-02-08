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لقاح شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية يثبت فعالية بنسبة 65.7%

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لقاح شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية يثبت فعالية بنسبة 65.7% لقاح شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية يثبت فعالية بنسبة 65.7%

مصراوي Masrawy

08:13 م الإثنين 08 فبراير 2021

بكين - (د ب أ)

أثبت اللقاح التجريبي لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية فعالية بنسبة 7ر65% في منع الأعراض بناء على تحليل من تجارب المرحلة المتأخرة، مما يجعله أحدث لقاح مرشح لإظهار بعض الحماية ضد (كوفيد-19).

وأثبت اللقاح الذي طوره الجيش الصيني وشركة التكنولوجيا الحيوية ومقرها تيانجين، فعاليته في مواجهة أعراض (كوفيد-19)، بناء على تحليل متعدد البلدان، حسبما نشر فيصل سلطان مستشار الصحة الباكستاني على موقع "تويتر" اليوم الاثنين، طبقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال سلطان إن مسار المرحلة النهائية شمل 30 ألف مشارك وإن اللقاح أثبت فعالية بنسبة 98ر90% في الوقاية من الأمراض الشديدة.

ويحتاج اللقاح إلى توفير معدل حماية بنسبة 50% على الأقل حتى يكتسب صفة الفعالية، كما تطلب الجهات التنظيمية الرائدة للأدوية في العالم ومنظمة الصحة العالمية.

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