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تصف طرد ألمانيا وبولندا والسويد لدبلوماسييها بـ"غير المبرر"

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روسيا تصف طرد ألمانيا وبولندا والسويد لدبلوماسييها بـ"غير المبرر" تصف طرد ألمانيا وبولندا والسويد لدبلوماسييها بـ"غير المبرر"

مصراوي Masrawy

08:08 م الإثنين 08 فبراير 2021

برلين - (د ب أ)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن قرارات بولندا وألمانيا والسويد بطرد الدبلوماسيين الروس غير مبررة وغير ودية.

وأوضحت زاخاروفا: "قرارات بولندا وألمانيا والسويد اليوم غير مبررة وغير ودية وهي استمرار لسلسلة الإجراءات نفسها، التي يتخذها الغرب فيما يتعلق ببلدنا والتي نعتبرها تدخلاً في الشؤون الداخلية"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكدت أن طردت ممثلي السفارات والقنصليات الأوروبية "الذين ضبطوا بالجرم المشهود".

وأضافت المتحدثة: "لكن ما هو مثير للاهتمام، أنه عندما قام الغرب بحملات طرد الموظفين الروس العاملين في البعثات الأجنبية لعدة سنوات، لم يقدموا لنا أي مواد. أما نحن فقد قدمنا لهم مواد تبرر قراراتنا. وأكدنا أن هذا لم يكن قرارا سياسيا، لكنه قرار مبني على حقائق واضحة".

ودافعت روسيا على خطوتها بطرد دبلوماسيين ألمان وبولنديين وسويديين بأنهم شاركوا في احتجاج لدعم المعارض المسجون أليكسي نافالني.

وردا على ذلك، قامت المانيا والسويد وبولندا اليوم الاثنين بطرد دبلوماسيين روس من بلادهم.

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