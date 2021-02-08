أخبار عاجلة

"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال -
أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية -
126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس السعودية" -
مسؤول سوداني: ما تفعله إثيوبيا في الأراضي السودانية يشبه الاستيطان الإسرائيلي -
أردوغان يفتتح مسجدا في مسقط رأسه ويطلق عليه اسم والده -
الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا "هنا ليبقى" -
القوى العاملة: تعيين 3710 شاباً بينهم 68 من ذوي القدرات بالجيزة -
تبدأ الثلاثاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة الطقس غير المستقر على جميع المناطق -
112 مخالفة.. المصيلحي: 1889 محلًّا مشاركًا في الأوكازيون والطلبات مستمرة -
تحرير 69 مخالفة تموينية في حملات ببني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تطبيق "توكلنا" شرط لممارسة كرة القدم بأحد ملاعب الحواري بالليث

Print
تطبيق "توكلنا" شرط لممارسة كرة القدم بأحد ملاعب الحواري بالليث تطبيق "توكلنا" شرط لممارسة كرة القدم بأحد ملاعب الحواري بالليث
اشترطه قائد مجموعة شباب ووجد تعاونًا وحماسًا كبيرًا من فريقه

تطبيق

في بادرة جميلة تدل على الوعي وتنمية الفكر اشترط شاب سعودي يقود مجموعة من الشباب الذين يمارسون لعبة كرة القدم في أحد ملاعب الحواري بمحافظة الليث، اشترط عليهم تحميل وتحديث تطبيق (توكلنا) لدخول التمارين الرياضية، محددًا"أعداد الذين يسمح لهم بدخول الملعب بـ 20 شخصًا فقط" .

وفي التفاصيل، تحدث الشاب سعيد محمد العمودي عن المبادرة لـ"سبق" بقوله: لدينا حافز كبير في مواصلة التمارين الرياضية المعتادة خصوصًا"أننا مجموعة واحدة منذ عشر سنوات ونحن نلعب أربعة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء".

وأضاف العمودي: "بالأمس سمعنا بأنه قد يمنع ممارسة اللعب بالحواري كونها تجمع أكثر من 20 شخصًا"، فتولدت لديه فكرة أن نستمر في ممارسة التمارين الرياضية ولكن وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبالفعل تم إجبار جميع الشباب المشاركين على تحميل تطبيق "توكلنا" والدخول مع المجموعة في التمرين على أن تكون حالته في التطبيق "غير مصاب"، أضف إلى ذلك أن الشباب الذين يحضرون متأخرين يتم جلوسهم على دكة الاحتياط ملتزمين بلبس الكمامات وكذلك بنظام التباعد الجسدي، وبالفعل قمنا اليوم بالعودة للتمارين وفق تلك الأنظمة والاحترازات.

وأكد "العمودي" : بعد تطبيق تلك الفكرة وجدنا تجاوب وحماس كبير من الشباب – ولله الحمد – لدرجة أن البعض منهم لم يكن لديه تطبيق " توكلنا " فأصبح مضطر لتحميله والتسجيل فيه ، من أجل المشاركة معنا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال

"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال

أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس السعودية"

126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس السعودية"

الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة

الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة

شبكة عيون الإخبارية