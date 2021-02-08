أخبار عاجلة

"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال -
أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية -
126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس السعودية" -
مسؤول سوداني: ما تفعله إثيوبيا في الأراضي السودانية يشبه الاستيطان الإسرائيلي -
أردوغان يفتتح مسجدا في مسقط رأسه ويطلق عليه اسم والده -
الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا "هنا ليبقى" -
القوى العاملة: تعيين 3710 شاباً بينهم 68 من ذوي القدرات بالجيزة -
تبدأ الثلاثاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة الطقس غير المستقر على جميع المناطق -
112 مخالفة.. المصيلحي: 1889 محلًّا مشاركًا في الأوكازيون والطلبات مستمرة -
تحرير 69 مخالفة تموينية في حملات ببني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جونسون": لقاحات "كورونا" تقي من الوفاة والأمراض الخطيرة

Print
"جونسون": لقاحات "كورونا" تقي من الوفاة والأمراض الخطيرة "جونسون": لقاحات "كورونا" تقي من الوفاة والأمراض الخطيرة
أشار إلى أنها ستوفر مخرجاً من الوباء

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، أنه واثق من أن لقاحي "أسترا زينيكا" و"فايزر" يساعدان في الوقاية من الوفاة والأمراض الخطيرة، وأن الدواء يسيطر ببطء على الجديد.

وقال "جونسون" للصحفيين: "نعتقد بشكل خاص في حالة لقاح أسترا زينيكا أن هناك دليلاً جيداً على أنه يوقف انتقال العدوى أيضاً، وأعتقد أن تقليل انتقال العدوى بلغ نسبة 67 في المئة"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "ليس لدي شك في أن اللقاحات عموماً ستوفر مخرجاً، ومع كل يوم يمر، يمكنك أن ترى أن الطب يسيطر ببطء على المرض ".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا "هنا ليبقى"

الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا "هنا ليبقى"

فيروس كورونا "هنا ليبقى "

فيروس كورونا "هنا ليبقى "

فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة

فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية