خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر 2021 .. إطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدّة

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للمرّة الأولى في تاريخ المملكة

أطلق الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اليوم، ساعة العدّ التنازلي لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 التي تستضيفها محافظة جدّة خلال الفترة من 3 – 5 ديسمبر 2021م، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ المملكة.

وجرى إطلاق الساعة رسميًا في حفل خاص أُقيم على كورنيش جدّة, بحضور عددٍ من أبرز الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام، حيث بدأ العد التنازلي لثلاثمائة يوم حتّى انطلاق السباق.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بهذه المناسبة "بعد أشهرٍ قليلة على إعلاننا عن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، الأوّل في تاريخ المملكة العربية السعودية، واليوم نعلن بدء العمل رسميًا للتحضير لهذا السباق العالمي الذي ستستضيفه عروس البحر الأحمر جدّة، في ديسمبر المقبل".

وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما غير المحدود للقطاع الرياضي بشكل عام ورياضة السيارات بشكل خاص، خصوصًا هذا السباق الذي يحظى بدعم برنامج جودة الحياة ويُسهم بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن وجود مجسم الساعة للعد التنازلي على كورنيش جدة سيُدخل المتعة والبهجة ثانية بثانية في ترقب للحظة تاريخية في تاريخ المملكة.

وزاد: نحن واثقون من أن التجربة التي سيقدمها السباق لأهالي جدة وزوارها ستكون استثنائية تمامًا، ونتطلّع بشوق لانطلاقته في مملكتنا الغالية.

ويتوسط مجسم الساعة كورنيش جدّة، ويُتوقع له أن يتحول إلى أحد أهم معالم الجذب التي تستقطب جمهور رياضة السيارات وسباقات فورمولا 1 تحديدًا ، بالإضافة إلى توفيره فرصة مميزة لأخذ الصور التذكارية للمارة والقاطنين في محافظة جدّة.

ويُعد سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الأول ضمن شراكة طويلة الأمد بين الفورمولا 1 والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، فعالية رياضيّة دولية ضخمة تلتزم بها المملكة ، وستتوّج عامًا مثيرًا لرياضة السيارات في المملكة العربية السعودية.