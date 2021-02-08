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جولات ميدانية على مساجد صامطة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا

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وضع نقاط فرز حراري عند مداخلها وتنظيم دخول وخروج المصلين

جولات ميدانية على مساجد صامطة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا

نفذت إدارة المساجد بمحافظة صامطة مساء السبت جولات ميدانية لمتابعة تقيد المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من في جوامع ومساجد المحافظة وذلك بمتابعة مباشرة من محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعل.

وكانت إدارة المساجد بمحافظة صامطة قد كلفت لجاناً إضافة إلى وحدة المراقبين وبمشاركة مدير الإدارة بالقيام بجولات ميدانية مستمرة على مساجد وجوامع المحافظة، للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية في المساجد وقفت خلالها الفرق اليوم على جوامع ومساجد المحافظة للمتابعة، والتأكد من من تقيد المصلين بالاشتراطات الصحية لحمايتهم من لبس كمامات وسجاد وتباعد وغيرها من الإجراءات اتخذتها ووجهت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

فيما وضع المراقبون نقاط فرز حراري عند مداخل المساجد والجوامع وتم تنظيم دخول وخروج المصلين.

وفي الختام وجه محافظ صامطة شكره وتقديره لمدير إدارة المساجد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد بن عقيل كريري وكافة المراقبين على الجهود المبذولة.

جولات ميدانية على مساجد صامطة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا

جولات ميدانية على مساجد صامطة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا

جولات ميدانية على مساجد صامطة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا

جولات ميدانية على مساجد صامطة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا

جولات ميدانية على مساجد صامطة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا

جولات ميدانية على مساجد صامطة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا

جولات ميدانية على مساجد صامطة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا

جولات ميدانية على مساجد صامطة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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