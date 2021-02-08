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أزمة جديدة تحدق بالصومال.. البلاد بلا رئيس بعد انتهاء ولاية "فرماجو"

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أزمة جديدة تحدق بالصومال.. البلاد بلا رئيس بعد انتهاء ولاية "فرماجو" أزمة جديدة تحدق بالصومال.. البلاد بلا رئيس بعد انتهاء ولاية "فرماجو"
قادة المعارضة أوقفوا الاعتراف به اعتباراً من أمس

أزمة جديدة تحدق بالصومال.. البلاد بلا رئيس بعد انتهاء ولاية

دخلت الصومال في أزمة سياسية مع إعلان قادة المعارضة أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبد الله، بعدما انتهت مدة ولايته رسمياً أمس من دون أن تتوصل هذه الدولة في شرق إفريقيا إلى اتفاق يؤدي إلى تنظيم انتخابات.

وقال قادة المعارضة في بيان صدر في وقت متأخر أمس: "اعتباراً من الثامن من فبراير 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو (لقب محمد) رئيساً، لن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويفاقم هذا الإعلان من انعدام الاستقرار في هذا البلد الذي يشهد حكومة فيدرالية هشة وينشط فيه متمردو حركة الشباب المتشددة، وتسيطر السلطات الرسمية على قسم فقط من أراضي الصومال رغم الدعم الذي تقدمه قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم".

وأتى الإعلان بعدما فشلت حكومة "فرماجو" في مقديشو وزعماء ولايات الصومال الفيدرالية الخمس في كسر الجمود حول طريقة المضي قدما لتنظيم انتخابات.

وكان يفترض أن تجري الصومال أول انتخابات تشريعية ورئاسية بالاقتراع المباشر منذ 1969، وهو هدف وصفته الأمم المتحدة بأنه "منعطف تاريخي" في طريق البلاد نحو الديمقراطية الكاملة والسلام بعد عقود من الاضطرابات العنيفة، لكن جرى التراجع عن ذلك الهدف وتم إقرار نظام اقتراع غير مباشر معقّد على غرار الانتخابات الماضية، تختار بموجبه العشائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء مجلسي البرلمان الذي يعيّن رئيسا للبلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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