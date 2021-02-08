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"تجنبًا للتمييز".. بريطانيا ترفض إصدار جواز سفر لقاح "كورونا"

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"تجنبًا للتمييز".. بريطانيا ترفض إصدار جواز سفر لقاح "كورونا" "تجنبًا للتمييز".. بريطانيا ترفض إصدار جواز سفر لقاح "كورونا"
"الزهاوي" أشار إلى إمكانية توفيرها من السجلات العامة

أعلن ناظم الزهاوي، الوزير المسؤول عن توزيع لقاحات ، اليوم الاثنين أن جوازات سفر اللقاح ستكون تمييزية، وأن بريطانيا ليس لديها خطط لاعتمادها.

وقال "الزهاوي": "إذا طلبت دول أخرى جوازات سفر اللقاح أو بطاقات تحصين ضد كورونا يمكن للأفراد الاستعانة بوثائق وسجلات عامة؛ ليتمكنوا من السفر مستقبلاً"، بحسب ما نقل " اليوم" عن صحيفة "الإندبندنت".

وبيّن أن هناك أسبابًا عدة لعدم قيام بذلك، منها أن اللقاحات ليست إلزامية في بريطانيا، وعدم معرفة تأثير اللقاح على انتقال المرض حتى الآن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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