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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تركيب عدادات الكهرباء للعقارات المخالفة بالشيخ زايد

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تركيب عدادات الكهرباء للعقارات المخالفة بالشيخ زايد ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تركيب عدادات الكهرباء للعقارات المخالفة بالشيخ زايد

مصراوي Masrawy

08:12 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإستيلاء على المال العام لما لها من تأثير سلبى على الإقتصاد القومى للبلاد.

وردت معلومات لقسم مباحث كهرباء الجيزة وجنوب القاهرة بتكوين 4 من موظفى الكهرباء -أحدهم سبق فصله - تشكيل عصابى تخصص فـى استخدام خطابات مُزورة منسوب صدورها لجهاز مدينة الشيخ زايد، لاستكمال إجراءات تركيب عدادات كهرباء للعقارات غير الـمُرخص لها باستكمال أعمال المرافق لوجود مخالفات فى أعمال بنائها بمنطقة الياسمين بمدينة الشيخ زايد نظير تحصلهم على مبالغ مالية كبيرة من أصحابها، وأنهم قاموا بتركيب العدادات لأربعة عقارات "محددة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط ثلاثة منهم. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأضافوا بتركيبهم 106 عدادات داخل 43 عقارا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لرفع العدادات المخالفة.

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