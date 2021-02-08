أخبار عاجلة

"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال -
أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية -
126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس السعودية" -
مسؤول سوداني: ما تفعله إثيوبيا في الأراضي السودانية يشبه الاستيطان الإسرائيلي -
أردوغان يفتتح مسجدا في مسقط رأسه ويطلق عليه اسم والده -
الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا "هنا ليبقى" -
القوى العاملة: تعيين 3710 شاباً بينهم 68 من ذوي القدرات بالجيزة -
تبدأ الثلاثاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة الطقس غير المستقر على جميع المناطق -
112 مخالفة.. المصيلحي: 1889 محلًّا مشاركًا في الأوكازيون والطلبات مستمرة -
تحرير 69 مخالفة تموينية في حملات ببني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم لأية إجراءات إسرائيلية أحادية

Print
وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم لأية إجراءات إسرائيلية أحادية وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم لأية إجراءات إسرائيلية أحادية

مصراوي Masrawy

07:40 م الإثنين 08 فبراير 2021

القاهرة - (أ ش أ):

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الرفض العربي لأية مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تؤثر سلبا على حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين الذي لا بديل عنه.

وأعاد المجلس في ختام اجتماع الطارئ الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة لمناقشة الأوضاع العربية ودعم القضية الفلسطينية التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى الوقف الفوري والكامل لكافة أنشطة الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية (لاسيما قرار مجلس الأمن٢٣٣٤) وإدانة الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تسعى إلى فرض حقائق جديدة على الأرض ، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها ، ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية ورفضها انتهاكا للقانون الدولي يقوض فرص إحلال سلام عادل ودائم، والتأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني والتزامه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وشدد المجلس على تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية عبر الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام بناء على المرجعيات الدولية وما تضمنته المبادرة من عناصر هامة تحقق مصالح جميع الأطراف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

شبكة عيون الإخبارية