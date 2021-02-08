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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، خلال اجتماعه مع وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية، طاهر سيالة، حرص مصر على استقرار ليبيا، واهتمامها بإيجاد حل سياسي هناك.

وقال متحدث الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين "على هامش الاجتماع الطارئ للجامعة العربية اليوم.. الوزير ‎سامح شكري يلتقي وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سيالة".

وأضاف أن "شكري أكد على ثوابت الموقف المصري تجاه الجارة الشقيقة ‎ليبيا وصولًا إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي يحفظ سيادتها ويصون مقدرات شعبها الشقيق.‎