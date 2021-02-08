أخبار عاجلة

"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال -
أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية -
126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس السعودية" -
مسؤول سوداني: ما تفعله إثيوبيا في الأراضي السودانية يشبه الاستيطان الإسرائيلي -
أردوغان يفتتح مسجدا في مسقط رأسه ويطلق عليه اسم والده -
الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا "هنا ليبقى" -
القوى العاملة: تعيين 3710 شاباً بينهم 68 من ذوي القدرات بالجيزة -
تبدأ الثلاثاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة الطقس غير المستقر على جميع المناطق -
112 مخالفة.. المصيلحي: 1889 محلًّا مشاركًا في الأوكازيون والطلبات مستمرة -
تحرير 69 مخالفة تموينية في حملات ببني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حمدوك: التوافق على 25 حقيبة وزارية في تشكيل الجديد

Print
حمدوك: التوافق على 25 حقيبة وزارية في تشكيل الحكومة الجديد حمدوك: التوافق على 25 حقيبة وزارية في تشكيل الجديد

مصراوي Masrawy

07:32 م الإثنين 08 فبراير 2021

وكالات

أكد رئيس السودانية الدكتور عبد الله حمدوك، مساء الاثنين، أنه تم التوافق على 25 حقيبة وزارية في تشكيل الحكومة الجديد، باستثناء وزارة التعليم التي تحتاج إلى مزيد من التشاور.
وتابع حمدوك، في كلمة مساء الاثنين، لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، أن الحكومة السودانية السابقة عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بناء على توافقات، مضيفًا أن الحكومة الجديدة تهدف إلى الحفاظ على السودان من الانهيار.
وأضاف أن التشكيلة الحكومية الجديدة اعتمدت على معايير الكفاءة.
وأشار إلى أنه تم التوافق على برنامج حكومي ستتم المصادقة عليه خلال هذا الأسبوع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

شبكة عيون الإخبارية