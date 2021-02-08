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بابا الفاتيكان يزور العراق الشهر المقبل ويلتقي قيادات سياسية ودينية

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بابا الفاتيكان يزور العراق الشهر المقبل ويلتقي قيادات سياسية ودينية بابا الفاتيكان يزور العراق الشهر المقبل ويلتقي قيادات سياسية ودينية

مصراوي Masrawy

07:32 م الإثنين 08 فبراير 2021

روما - (د ب أ)

يعتزم بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، عقد اجتماعات مع زعماء سياسيين ودينيين خلال زيارته إلى بغداد في الشهر المقبل، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس الكنيسة الكاثوليكية للعراق.

وأعلن الكرسي الرسولي اليوم الاثنين، أنه تقرر تحديد موعد لقاء مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد والاجتماع مع الرئيس العراقي برهم صالح في 5 مارس المقبل.

ويخطط فرنسيس أيضا عقد لقاء مع ممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية.

وفي 6 مارس المقبل، يتوجه فرنسيس إلى مدينة النجف المقدسة للقاء رجل الدين الشيعي ذي النفوذ، آية الله العظمى علي السيستاني.

ويرغب البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 84 عامًا، في زيارة مدينة أور في جنوب العراق، المذكورة في الكتاب المقدس، لحضور لقاء بين أصحاب المعتقدات الدينية.

وفي شمال العراق، جرى تحديد موعد بين البابا وممثلي إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في مدينة أربيل في برنامج الزيارة .

وفي مدينة الموصل القريبة، يعتزم البابا الصلاة على أرواح ضحايا الصراع في العراق. ومن المقرر أن تشمل الزيارة إقامة قديسين.

وزار فرنسيس الإمارات العربية المتحدة في بداية عام 2019 والتقى حينذاك، بإمام الجامع الأزهر، أكبر ممثل ديني للإسلام السني.

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