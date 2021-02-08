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كونفرانس.. "مياه المنيا" تناقش الموازنة المالية

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بالفيديو كونفرانس.. "مياه المنيا" تناقش الموازنة المالية كونفرانس.. "مياه المنيا" تناقش الموازنة المالية

مصراوي Masrawy

07:37 م الإثنين 08 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

ناقش المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالمنيا، وأعضاء مجلس الإدارة الموازنة المالية المنتهية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩، كما جرت مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والملاحظات الخاصة بالجهاز.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المياه، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، اليوم الإثنين، وفي حضور مُمثلي الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لمناقشة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ عبر تقنية الفيديو كونفراس.

وأشار الشهاوي إلى استمرار الشركة في تطوير الخدمات لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن للمواطن المنياوي.​

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