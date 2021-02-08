بدأت بطلقات ردع وانتهت بجثة.. كواليس مقتل صاحب سلسلة مشويات شهيرة برصاص خفراء في أكتوبر

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب ملابسات مقتل صاحب محل مشويات شهير برصاص خفراء في مدينة 6 أكتوبر.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية ووجود قتيل.

ووجه العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بسرعة انتقال قوة من القسم رفقة رجال المباحث، للوقوف على ملابسات الواقعة.

المعاينة والتحريات الأولية أثبتت مقتل "محمود.ا." صاحب سلسلة محلات مشويات "الفقير" متأثرا بإصابته بالرصاص.

تحريات العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر أشارت إلى أن الضحية يمتلك قطعة أرض أوكل مهمة حراستها إلى خفير خصوصي إلا أن خفيرا خصوصيا حضر إليه مطالبا إياه "هتدفع لي فلوس الخفرة كل شهر علشان الدنيا تمشي".

رفض "محمود" حديث الخفير وأشهر سلاحه الشخصي "طبنجة" وأطلق رصاصتين في الهواء بدافع ردع الطرف الثاني.

سرعان ما تأزمت الأمور وبادله الخفير و3 من رفقائه إطلاق النار فأردوه قتيلا، ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسلام سمير رئيس مباحث ثان أكتوبر ومعاونه الرائد محمد فودة من ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.