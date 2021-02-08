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انتهاء التصويت وبدء عملية الفرز بانتخابات المحامين في الإسكندرية (صور)

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انتهاء التصويت وبدء عملية الفرز بانتخابات المحامين في الإسكندرية (صور) انتهاء التصويت وبدء عملية الفرز بانتخابات المحامين في الإسكندرية (صور)

مصراوي Masrawy

07:35 م الإثنين 08 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، عملية التصويت التي جرت على مقعد رئيس النقابة الفرعية و١٤ مقعدا لعضوية المجلس عن المحاكم الجزئية، وبدأت مرحلة فرز الأصوات تحت إشراف قضائي.

يأتي ذلك في أول انتخابات تجرى لنقابة المحامين بالإسكندرية بعد تصويت الجمعية العمومية على قرار دمج النقابات الفرعية في كيان واحد بكل محافظة.

وتوافد عشرات المحامين على اللجان المختلفة بغرف المحامين داخل المحاكم الجزئية والنادي البحري ومقر الخدمات النقابية التابع لنقابة المحامين، وسط إجراء احترازية لمواجهة .

وجرت الانتخابات في ٢٣ لجنة انتخابية موزعة على مقرات النادي البحري للمحامين في جليم ومقار النقابة الفرعية وداخل غرف المحامين بالمحاكم المختلفة.

ويخوض الانتخابات ٥٦ مرشحًا للمنافسة على مقعد النقيب و ١٤ مقعدا لعضوية المجلس تمثل عدد المحاكم الجزئية في المحافظة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت ٢٣ ألف صوت.

كان صوت أعضاء الجمعية العمومية لنقابتي المحامين الفرعيتين في شرق وغرب الإسكندرية، في ديسمبر الماضي، على قرار دمج النقابات الفرعية بالمحافظة في كيان واحد، بالأغلبية المطلقة.

وكان نقيب المحامين رجائي عطية أصدر قرارًا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.​

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