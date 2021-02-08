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"انتخابات المحامين": المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانوني لـ14 نقابة فرعية

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"انتخابات المحامين": المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانوني لـ14 نقابة فرعية "انتخابات المحامين": المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانوني لـ14 نقابة فرعية

مصراوي Masrawy

07:31 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وكيل مجلس نقابة المحامين مجدي سخي، أن المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانوني لنقابات: (شمال القاهرة – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مطروح).

وأضاف سخي: "بينما لم يكتمل النصاب القانوني لنقابتي جنوب القاهرة، وحلوان، وتجرى جولة الإعادة لهما يوم 15 فبراير الجاري".

وأشار إلى أن نتائج الانتخابات في النقابات التي اكتمل النصاب القانوني لجمعياتها العمومية ستعلن بواسطة اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، عقب انتهاء عملية الفرز.

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