أخبار عاجلة

"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال -
أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية -
126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس السعودية" -
مسؤول سوداني: ما تفعله إثيوبيا في الأراضي السودانية يشبه الاستيطان الإسرائيلي -
أردوغان يفتتح مسجدا في مسقط رأسه ويطلق عليه اسم والده -
الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا "هنا ليبقى" -
القوى العاملة: تعيين 3710 شاباً بينهم 68 من ذوي القدرات بالجيزة -
تبدأ الثلاثاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة الطقس غير المستقر على جميع المناطق -
112 مخالفة.. المصيلحي: 1889 محلًّا مشاركًا في الأوكازيون والطلبات مستمرة -
تحرير 69 مخالفة تموينية في حملات ببني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تتخطى 27 مليونًا

Print
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تتخطى 27 مليونًا حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تتخطى 27 مليونًا
إجمالي الوفيات يرتفع إلى 463.482

حصيلة إصابات

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الاثنين 27 مليون حالة، بحسب ما ذكرت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

وبيّنت الجامعة التي تتابع الوضع الوبائي في البلاد اعتمادًا على بيانات ورسمية، وأخرى تنشرها وسائل الإعلام، وغيرها من المصادر المفتوحة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة إلى يومنا هذا بلغ 27.008.096 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 463.482، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضحت "جونز هوبكينز" أنها سجّلت 86.928 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1.268 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال

"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال

أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس السعودية"

126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس السعودية"

الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة

الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة

شبكة عيون الإخبارية