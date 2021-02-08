أسرة "القرني" تناشد البحث عن "خالد" المفقود منذ 25 يومًا

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فُقد في حي القدس بالرياض.. ويعاني عدم الإدراك

أمضى الشاب خالد عبدالله آل مبشر القرني 25 يومًا تائهًا في طرقات الرياض دون العثور عليه من ذويه الذين فقدوه في حي القدس بالرياض. ويعاني خالد عدم الإدراك، وبعض الأمراض.

وتفصيلاً قَدِمت أسرة "القرني" من خميس مشيط إلى الرياض في الإجازة الماضية بين الفصلين، وفي غفلة منهم خرج ولم يعد. وكان قد فُقد في المنطقة الجنوبية غير أن خروجه هذه المرة بلا رجعة رغم بحث أسرته عنه في المستشفيات والمرافق العامة ومحطات النقل.

وتناشد أسرة الغائب خالد القرني قُرّاء "سبق" مشاركتهم في البحث عنه، والاتصال عبر الرقم 0500043407.

وبيَّن والد الشاب أن ابنه يبلغ من العمر 24 عامًا، ويتصف بالطول، وبشعر أبيض في مقدمة رأسه، وهو نحيف جدًّا.