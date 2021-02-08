أخبار عاجلة

سقوط عاطل احترف النصب على أصحاب الشركات للاستيلاء على منتجاتهم بزعم بيعها بالغربية -
ضبط شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالمعادي -
أبرزها مستحضرات تجميل.. "أمن المنافذ" يحيط 3 محاولات تهريب لعدم سداد الرسوم -
شرطة التموين تداهم مخزن عقاقير طبية محظور تداولها بالأسواق بالمعادي -
عيد السنة القمرية في الصين يحل بدون احتفالات في ظل كورونا -
الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة -
التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات معاودة الحوثي استهداف مطار أبها -
مع تعثر مفاوضات السلام.. قتلى وجرحى في تصاعد كبير للعنف في أفغانستان -
تشديد الاحترازات في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي ضمن إجراءات عدة -
اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية تكلف بسرعة إزالة عقار "إسكندريه المائل".. وتكشف نتيجة المعاينة

Print
النيابة الإدارية تكلف بسرعة إزالة عقار "إسكندريه المائل".. وتكشف نتيجة المعاينة النيابة الإدارية تكلف بسرعة إزالة عقار "إسكندريه المائل".. وتكشف نتيجة المعاينة

مصراوي Masrawy

07:18 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

قامت النيابة الإدارية اليوم الإثنين، بمباشرة التحقيقات والاستماع لأقوال كل من رئيسة حي غرب الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية، ومسؤولة الإسكان بالحي بشأن عقار "إسكندرية المائل" وكافة الإجراءات المتخذة بشأنه منذ بناؤه بدون ترخيص في ٢٠٠٩ وحتى الآن.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان أنه عقب الانتهاء من التحقيقات قام فريق التحقيق برئاسة المستشار العاقل غريب، مدير مكتب فني الإسكندرية وبصحبته المستشار صالح أحمد سليم والمستشار أحمد عبده خير الدين والمستشار إسلام يوسف أبو عيشه بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من تسعة أدوار وأن الإزالة بدأت بالفعل بإزالة كافة الحوائط والأسقف ومازالت جارية، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذاً للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض.

كما أمرت النيابة بتكليف مسؤولي حي غرب، بموافاة النيابة ببيانات تفصيلية عن جميع مهندسي حي غرب بالإسكندرية الذين تعاقبوا على العمل بالحي منذ عام ٢٠٠٩ حتى الآن.

وحددت النيابة جلسة تحقيق يوم الأربعاء المقبل لتفريغ محضر معاينة مديرية الإسكان بالحي والاستماع لأقوال الاستشاري الأستاذ بكلية الهندسة الذي أجرى المعاينة الفنية للعقار.


كما أكدت النيابة على مراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

شبكة عيون الإخبارية