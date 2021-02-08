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حمدوك يعلن عن حكومة جديدة تهدف للحفاظ على السودان من الانهيار

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حمدوك يعلن عن حكومة جديدة تهدف للحفاظ على السودان من الانهيار حمدوك يعلن عن حكومة جديدة تهدف للحفاظ على السودان من الانهيار

مصراوي Masrawy

07:28 م الإثنين 08 فبراير 2021

وكالات

أكد رئيس السودانية الدكتور عبد الله حمدوك، مساء الاثنين، أنهم ملتزمون بمبادئ الثورة السودانية رغم كل الصعوبات التي يواجهونها.

وتابع حمدوك، في كلمة مساء الاثنين، لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، أن الحكومة السودانية السابقة عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بناء على توافقات، مضيفًا أن الحكومة الجديدة تهدف إلى الحفاظ على السودان من الانهيار.

وأضاف أن الحكومة السودانية عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة واسترداد الأموال المنهوبة.

ووصف رئيس الحكومة السودانية، رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب بأنه "أهم إنجازات" الحكومة السودانية السابقة.

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