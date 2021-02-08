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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

حصدت مصر المرتبة الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية، وفقا لاستقصاء الرأى الذي أجرته مجلة Travel INSIDE السويسرية المتخصصة في الشأن السياحي، لتتفوق بذلك على العديد من المقاصد السياحية الأخرى كجزر المالديف وجزر الكاريبي وغيرها من بلاد العالم.

من جانبه، قال المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن منظمي الرحلات السويسريين أكدوا أن نتائج هذا الاستقصاء تعد مؤشرا إيجابيا للغاية، حيث أنها تؤكد على ثقة السائح السويسري في أمان المقصد السياحي المصري دون غيره بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز وشواطئها الخلابة وجوها المشمس طوال العام وخاصة في مثل هذه الأوقات التي يكون الجو في أوروبا منخفضا في درجات الحرارة.

وأوضح محمد فرج مدير المكتب المركزي المشرف على ألمانيا والنمسا وسويسرا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن منظمي الرحلات السويسريين أكدوا أيضا على أن هذا الاستقصاء جعل منظمى الرحلات يعيدون النظر في تسويق المنتجات السياحية المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز ثقة السائح فى أمان المقاصد السياحية المصرية والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمطبقة في الفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية.