"ناصية شفاء" تنفذ 23 برنامجاً افتراضياً لتأهيل مصابي التصلب

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خلال عام 2020 عبر 12مساراً تخصصياً

تواصل جمعية "أرفى" للتصلب المتعدد في المنطقة الشرقية للعام الثاني على التوالي، تقديم برامجها التخصصية التأهيلية لمصابي التصلب المتعدد، افتراضياً في ١٢ مساراً تخصصياً، عبر منصة "ناصية شفاء".

يأتي ذلك لتقديم المعرفة والتأهيل لمرضى التصلب المتعدد، عبر مجموعة من اللقاءات التوعوية، والتي انطلقت مع جائحة كورونا خلال العام المنصرم 2020، حيث نفذت المنصة نحو ٢٣ لقاء افتراضياً، بهدف الاستمرار في التواصل مع المصابين وتقديم الخدمات التأهيلية والمعرفية لهم، وتطبيق الاحترازات والتحذيرات الصحية للوقاية من كورونا.

من جهتها، أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية "أرفى" في المنطقة الشرقية، فاطمة الزهراني، أن المنصة سوف تواصل العمل وتقديم اللقاءات والبرامج المعرفية والتأهلية لمصابي التصلب المتعدد في المنطقة الشرقية والمملكة افتراضيا لعام 2021م، ابتداء من الأربعاء المقبل، ١٠ فبراير ٢٠٢١.

وقالت إن ذلك يأتي في إطار المحافظة على سلامة المصابين واتباع الاحترازات والتحذيرات الصحية للوقاية من كورونا، موضحة أن المنصة سوف تنفذ برامج الخدمات النفسية والاجتماعية، والإرشادية للمرضى، وأهاليهم وتقديم الخدمات المساندة لمرضى التصلب العصبي المتعدد.

وذكرت "الزهراني" أن "ناصية شفاء" تسعى لتحقيق أهداف الجمعية الاستراتيجية، وتعد أول منصة إلكترونية تفاعلية لخدمة المصابين، من خلال عقد البرامج التوعوية طوال العام لمساعدة المصابين بالتصلب المتعدد على التعايش الإيجابي بالتغذية والرياضة والفن والعلاج الطبيعي والتأمل والاسترخاء ورفع نسبة الوعي العامة لديهم، وتعريف المجتمع بمرض التصلب العصبي، ورفع المستوى الثقافي، والاجتماعي، والصحي للمرضى، وتوفير برامج تدريبية، تعليمية، مهاراتية، لغير العاملين، وتوفير فرص عمل مناسبة للمرضى.

وقالت "الزهراني" إن الهدف العام للمنصة يتمحور في رفع الوعي المعرفي الإدراكي، وتحسين جودة الحياة، لدى المصابين، في مجالات متفردة ونوعية، وتأهيل المصابين، ورفع مستوى استثمار التقنية في إيصال المعلومة، ورفع وعي المجتمع بالمرض.

وأوضحت أن المنصة تنفذ برامجها من خلال ١٢ مساراً تتمثل في العلاج الوظيفي والطبيعي والعلاج بالفن، والتغذية العلاجية، والعلاج النفسي والرياضية العلاجية، ورفع عدد المستفيدين من البرنامج بالتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن الجمعية من خلال المنصة تسعى للوصول إلى الاستدامة وإيصال المعلومة، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، في تحسين جودة الحياة.