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"زين " الأسرع في الرياض و5 مناطق أخرى

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متوسط سرعة التحميل بلغ 97.54 ميجابت في الثانية بنسبة تحسن 32.85%

شبكة

كشف تقرير" مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2020، حيث بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 97.54 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 32.85 %، مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام، فيما بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت الثابت 76.85 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 9.21 %؛ وذلك بحسب نتائج تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

فيما تصدرت شركة "زين" قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة تحميل تبلغ 125.13 ميجابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 12.85% مقارنةً بأدائها في الربع الثالث من العام 2020، وجاء في المركز الثاني شركة الاتصالات المتكاملة بمتوسط سرعة 97.46 ميجابت في الثانية.

وكشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة "زين" لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مناطق: الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، فيما تصدرت شركة الاتصالات STC أداء مقدمي الخدمات في مناطق: مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وجازان، ونجران، بينما سجلت شركة موبايلي أفضل أداء في الربع الأخير من عام 2020 في مناطق: الجوف، والباحة، وعسير.

وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" الربعي إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية STC لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة يبلغ 106.19 ميجابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 35.84% مقارنةً بالربع الثالث من العام 2020، وجاء في المركز الثاني شركة "زين" بمتوسط سرعة 92.17.

يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر الكثير من الآليات، من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

شبكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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