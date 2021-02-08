بولندا تطرد دبلوماسيًا روسيًا

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برلين - (د ب أ)

طردت بولندا، اليوم الاثنين، دبلوماسيًا روسيًا ردًا على طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين، وذلك في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، حسبما ذكرت العربية.

وكانت الخارجية الألمانية أعلنت اليوم الاثنين، عن طرد موظف في السفارة الروسية في برلين ردًا على طرد دبلوماسي ألماني من روسيا، الأسبوع الماضي، وقالت الخارجية إنها أعلنت أن الدبلوماسي الروسي " شخص غير مرغوب فيه".

ودافعت روسيا اليوم الاثنين، عن طرد ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد، بسبب ما تردد حول مشاركتهم في احتجاجات لدعم المعارض البارز السجين أليكسي نافالني.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة انترفاكس: "أوضح الجانب الروسي أنه لا ينوي التسامح مع شيء من هذا النوع".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة أن الدبلوماسيين الثلاثة "أشخاص غير مرغوب فيهم"، قائلة إنهم شاركوا في احتجاجات غير مصرح بها في موسكو وسان بطرسبرج في 23 يناير.

وقدمت تقارير بثها التلفزيون الروسي الرسمي الدبلوماسيين كمجرمين، وبثت لقطات من كاميرات المراقبة للاحتجاجات مع وضع دوائر حول وجوه الدبلوماسيين وأسمائهم الكاملة ووظائفهم.

ورفضت حكومات ألمانيا والسويد وبولندا ذلك قائلة إن ممثليها كانوا حاضرين في الاحتجاجات كمراقبين وليس كمشاركين.