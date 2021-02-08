استجابة لمصراوي.. محافظ دمياط تقود حملة لرفع إشغالات قصر الثقافة (صور)

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أجرت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الإثنين، زيارة مفاجئة إلى منطقة عمر أفندي ومحيط قصر الثقافة، إذ وجهت تعليماتها إلى حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برفع الإشغالات وجميع المخالفات الموجودة بالمنطقة فورًا.

كما شددت أيضًا على منع تواجد الباعة الجائلين بهذه المنطقة، مؤكدة أن هذه الصورة لا تليق بمكانة قصر الثقافة ولا بأهمية ذلك الشارع الحيوي.

وأكدت الدكتورة منال عوض على المتابعة الدورية لهذه الأعمال، وتحقيق الانضباط بالشارع، لتيسير الحركة المرورية والمشاة، وملاحقة المخالفين.

يأتي تحرك المحافظ استجابة للتقرير الذي نشره "مصراوي"، بعنوان "الباعة الجائلون يحتلون سور قصر ثقافة دمياط"، بعد أن وضع الباعة الجائلون وتجار الملابس، قصر ثقافة دمياط تحت الحصار، واحتلوا أسواره، وحولوا مداخله إلى فتارين لعرض منتجاتهم، بينما اتخذ المتسولون سلالم المبنى مكانًا للاستراحة.

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