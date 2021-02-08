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ضبط أغذية فاسدة وتحرير 5 محاضر متنوعة في بني سويف

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ضبط أغذية فاسدة وتحرير 5 محاضر متنوعة في بني سويف ضبط أغذية فاسدة وتحرير 5 محاضر متنوعة في بني سويف

مصراوي Masrawy

06:37 م الإثنين 08 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

نظم قسم مراقبة الأغذية في إدارة الفشن الصحية حملة مكبرة على عدد من محلات بيع الأغذية، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب.

وقد تمكنت الحملة من ضبط 14 كيس حليب بقري، و 94 قطعه كيك، و 35 سندوتش دومتي، و 52 كيس منتج من شرائح البطاطس، ومنتج الذرة "فيشار" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة من تحرير 5 محاضر متنوعة، وإعدام 15 كيلو جرام أغذية متنوعة في محتفظة بخواصها الطبيعية، وسحب 16 عينة أغذية مختلفة لتحليلها لبيان مدى صلاحيتها.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.​

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