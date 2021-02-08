شرطة مكة المكرمة تقبض على أصحاب مقطع فيديو المشاجرة المتداول بأحد أحياء جدة

★ ★ ★ ★ ★

اتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا لفرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص بأحد الأحياء السكنية، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة -بفضل الله- من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم 5 مواطنين، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وتبين أن المشاجرة نتيجة خلاف بينهم.

وأفاد بأنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.