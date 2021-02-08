​"التنمية المحلية": تلقينا 2.7 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء بقيمة 17 مليار جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رؤية الوزارة فيما يخص موقف التصالح في مخالفات البناء.

وأشار "شعراوي" اليوم الاثنين، إلى أن من أهداف قانون التصالح الحفاظ على الثروة العقارية وحماية والأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامات الشديدة، وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة في العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وقال الوزير إنه تم تسهيل الإجراءات والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند لتقديم للتصالح، ومد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهي في نهاية شهر مارس 2021 وتخفيض أسعار التصالح في جميع المحافظات، بنسب تتراوح بين 10% و75%.

وأوضح "شعراوي" أنه تم إعطاء مهلة لمدة شهرين لتجهيز المستندات وخفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيهًا للمتر السكني، و25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والاكتفاء بمهندس استشاري بدلًا من مكتب استشاري وعدم طلب تقرير هندسي حال المخالفات والمباني البسيطة.

وحول إجراءات المحافظات في الملف قال "شعراوي" إنه يتابع بصورة شخصية موضوع التصالح مع المحافظين، لافتًا إلى أنه قام بالمرور على أكثر من محافظة لمتابعة نظام العمل في المراكز التكنولوجية والتأكد من تبسيط الإجراءات وفهم العاملين لنظام العمل ومقابلة المواطنين للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من رضاهم منها محافظات، وتدريب العاملين على ملف التصالح حيث بلغ عدد الدورات التدريبية منذ بدأ تنفيذ القانون وحتى الآن 45 دورة تدريبية لجميع العاملين بالملف قبل وباء كورونا، وعقد 17 اجتماعًا مع مسئولي الملف وسكرتيري عموم المحافظات مع تكليفهم بإعداد فريق عمل بكل محافظة لتقديم الدعم الفني وكافة المساعدات المطلوبة للمدن والأحياء.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم إصدار كتيب بالتعاون مع وزارة الإسكان يتضمن 100 سؤال وجواب في التصالح وتم توزيعها على جميع العاملين بالمنظومة بالمراكز المدن والأحياء، وتم عقد أكثر من 10 ورش عمل للعاملين في ملف التصالح عقد الوزارة لتوضيح الإجراءات وآلية العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين بالمشاركة مع وزارة الإسكان.

وأشار شعراوي إلى أن الوزارة أصدرت 47 كتابًا دوريًا يتضمن الإجراءات والخطوات الإجرائية لتنفيذ التصالح وخطوات العمل وتجهيز المراكز التكنولوجية بكافة الوسائل الإيضاحية والمستندات المطلوبة، وتبسيط الإجراءات وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين.

كما أصدرت وزارة الإسكان عدة كتب في ذات الشأن، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف المرور والمتابعة الدورية على المحافظات بواسطة قطاع التفتيش بالوزارة للتأكد من انضباط العمل بالملف وتسهيل الإجراءات وتوفير أماكن مناسبة للمواطنين وتجهيز المراكز التكنولوجية بكافة الوسائل الفنية وشاشات العرض التي توضح الخطوات والمستندات المطلوبة.

وأوضح أن المحافظات أجرت تخفيضات وصلت إلى 75% من قيمة الأسعار التي وضعتها اللجان، حيث بلغت جملة الطلبات 2.7 مليون طلب حتى الآن وبلغت المتحصلات 17 مليار جنيه منها 1.5 مليار رسوم فحص، 15.5 مليار رسوم جدية تصالح.

وناشد شعراوي المواطنين باستغلال الفرصة المقدمة من الدولة والتصالح في مخلفات البناء، قائلًا: "لو سمحتم تقدموا للتصالح وعندكم فرصة استغلوها".