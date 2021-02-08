أخبار عاجلة

سقوط عاطل احترف النصب على أصحاب الشركات للاستيلاء على منتجاتهم بزعم بيعها بالغربية -
ضبط شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالمعادي -
أبرزها مستحضرات تجميل.. "أمن المنافذ" يحيط 3 محاولات تهريب لعدم سداد الرسوم -
شرطة التموين تداهم مخزن عقاقير طبية محظور تداولها بالأسواق بالمعادي -
عيد السنة القمرية في الصين يحل بدون احتفالات في ظل كورونا -
الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة -
التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات معاودة الحوثي استهداف مطار أبها -
مع تعثر مفاوضات السلام.. قتلى وجرحى في تصاعد كبير للعنف في أفغانستان -
تشديد الاحترازات في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي ضمن إجراءات عدة -
اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

12 خطوة.. تعرف على إجراءات إصدار تراخيص البناء الجديدة

Print
12 خطوة.. تعرف على إجراءات إصدار تراخيص البناء الجديدة 12 خطوة.. تعرف على إجراءات إصدار تراخيص البناء الجديدة

مصراوي Masrawy

06:34 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

استعرضت خلال اجتماع موسع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منظومة تراخيص البناء الجديدة.

وأوضح الاجتماع الخطوات التنفيذية لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، والتي تتمثل في التالي:

1- تقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية.

2- بعدها يقوم المركز التكنولوجي بالمحافظة بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض ومعاينتها.

3- إرسال الطلب إلى الجامعة المختصة لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري.

4- إرسال بيان الصلاحية إلى المركز التكنولوجي؛ لاعتماده من الجهة الإدارية.

5- يقوم المواطن حال الرغبة في إعداد الرخصة بتقديم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي وبعد التعاقد مع استشاري معتمد من نقابة المهندسين يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل.

6- بعدها يقوم المركز التكنولوجي بإرسال ملف الترخيص إلكترونياً إلى الجامعة لمراجعة الرسومات والتصميمات ومدى مطابقتها للاشتراطات التخطيطية العامة.

7- يتم عرض ملف الترخيص على لجنة الفحص.

8- يقوم المركز التكنولوجي بإصدار الترخيص بعد سداد الرسوم المقررة.

9- يقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية بالعزم على البدء في تنفيذ الترخيص قبل بدء الأعمال بأسبوعين.

10- يقوم مهندس الجهة الإدارية بالمعاينة على الطبيعة، وإعداد محضر تنسيقي بذلك.

11- يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ من قبل صاحب الشأن بتقديم شهادة إشراف، وكذلك تقديم تقرير ربع سنوي، إلى المركز التكنولوجي بالأعمال التي تم تنفيذها خلال الفترة وبيان مدى مطابقتها للترخيص من عدمه.

12- بعد انتهاء الأعمال يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من نقابة المهندسين إلى المركز التكنولوجي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

شبكة عيون الإخبارية