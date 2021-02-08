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مدبولي: الرئيس وجّه بتعزيز التعاون مع دولة العراق

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مدبولي: الرئيس السيسي وجّه بتعزيز التعاون مع دولة العراق مدبولي: الرئيس وجّه بتعزيز التعاون مع دولة العراق

مصراوي Masrawy

06:31 م الإثنين 08 فبراير 2021

(مصراوي):

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، بحضور السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق لدى .

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بوزير خارجية العراق، متمنيًا التوفيق له ولوزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ في القاهرة.

وأكد مدبولي أنه يتابع بنفسه مع الوزراء المعنيين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من ملفات تعاون مع العراق، خاصة نتائج الزيارة التي أجراها إلى بغداد في نهاية اكتوبر الماضي، لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع العراق الشقيق، وموضوعات التعاون الثلاثي التي تم الاتفاق على تنفيذها خلال الاجتماعات الوزارية للدول الثلاث: مصر والعراق والأردن، والتي استضافتها القاهرة فى ديسمبر الماضي.

وأضاف مدبولي أن هناك تكليفات واضحة ومستمرة من الرئيس عبدالفتاح ، لأعضاء بتعزيز علاقات التعاون مع العراق الشقيق، والقيام بكل ما يلزم لمساندة الجهود التنموية على أرض العراق، لا سيما بعد أن تم التوصل لاتفاق حول تفعيل آلية النفط مقابل الإعمار.

ونقل وزير الخارجية العراقي تحيات رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظم، للدكتور مدبولى، معربًا عن تطلع العراق للبناء على نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي استضافتها بغداد، وتعظيم الاستفادة من آلية النفط مقابل الإعمار، مؤكدًا أنه يتابع مع نظرائه فى مصر والأردن، ملفات التعاون الثلاثي الأخرى محل التوافق.

كما وجّه وزير خارجية العراق الشكر للحكومة المصرية على الاهتمام بأحوال الجالية العراقية في مصر، ومعاملتهم معاملة أشقائهم المصريين فيما يخص تلقى العلاج من .

واختتم رئيس الوزراء اللقاء بطلب نقل تحياته وتحيات أعضاء الحكومة، إلى أخيه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، والأشقاء أعضاء مجلس الوزراء العراقى، مُعربًا عن التمنيات للعراق الشقيق بالسلام والاستقرار والازدهار.

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