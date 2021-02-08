أخبار عاجلة

سقوط عاطل احترف النصب على أصحاب الشركات للاستيلاء على منتجاتهم بزعم بيعها بالغربية -
ضبط شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالمعادي -
أبرزها مستحضرات تجميل.. "أمن المنافذ" يحيط 3 محاولات تهريب لعدم سداد الرسوم -
شرطة التموين تداهم مخزن عقاقير طبية محظور تداولها بالأسواق بالمعادي -
عيد السنة القمرية في الصين يحل بدون احتفالات في ظل كورونا -
الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة -
التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات معاودة الحوثي استهداف مطار أبها -
مع تعثر مفاوضات السلام.. قتلى وجرحى في تصاعد كبير للعنف في أفغانستان -
تشديد الاحترازات في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي ضمن إجراءات عدة -
اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس المكسيك: نبحث مع الصين الحصول على نوعين مختلفين من لقاحات كورونا

Print
رئيس المكسيك: نبحث مع الصين الحصول على نوعين مختلفين من لقاحات كورونا رئيس المكسيك: نبحث مع الصين الحصول على نوعين مختلفين من لقاحات كورونا

مصراوي Masrawy

06:37 م الإثنين 08 فبراير 2021

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

صرح رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن بلاده أجرت مؤخرًا مباحثات مع السفير الصيني لإبرام صفقة للحصول على نوعين مختلفين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من الصين.

وأضاف أن المكسيك ربما تحصل على مليون جرعة من لقاح كورونا الذي تنتجه شركة أسترازينيكا من الهند.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس المكسيكي قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم أن شركة فايزر للأدوية ربما تشحن لقاحات إلى المكسيك بحلول 18 فبراير بحد أقصى، بعد سلسلة من التأخير في التوريدات على مستوى العالم.

وأضاف أن دولا أخرى تحصل على كميات أكبر من اللقاحات، فيما يتبقى القليل لأمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن العالم بحاجة لخطة أفضل لتوزيع اللقاحات.

وذكر أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه أصيب بفيروس كورونا لأنه كان مضطرا للعمل، مشيرًا إلى أنه لن يرتدي الكمامات، لاسيما الآن "لأن الإصابة بفيروس كورونا تعني أنه لن يصاب بالفيروس مرة أخرى قريبا على الأرجح".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

شبكة عيون الإخبارية