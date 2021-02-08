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وزير الداخلية يستقبل وزير الشباب ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد

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وزير الداخلية يستقبل وزير الشباب ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وزير الداخلية يستقبل وزير الشباب ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد

مصراوي Masrawy

06:47 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

استقبل اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية اليوم الإثنين بمقر وزارة الداخلية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد.

فى بداية اللقاء تقدم الدكتور أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة،والدكتور حسن مصطفى - رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد بالتهنئة لوزير الداخلية ولكافة رجال الشرطة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحى عن خالص شكره وتقديرهللدور الذى إضطلعت به وزارة الداخلية فى تأمين فعاليات بطولة لكرة اليد للرجال مما ساهم فى نجاح البطولة وخروجها بصورة مشرفة تليق بمصر وبمكانتها.

وأكد على نجاح الإجراءات الأمنية التى إعتمدتها وزارة الداخلية فى التعامل مع جميع التحديات التى فرضتها تنظيم البطولة فى ظل جائحة المستجد وبمشاركة (32) دولة مشيداً بالتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتى الداخلية والشباب والرياضية على مدار فعاليات البطولة حتى إنتهائها معرباً عن تطلعه لمزيد من تطوير سبل التعاون القائم مع وزارة الداخلية لتأمين كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية.

كما أعرب الدكتور حسن مصطفى عن خالص شكره وتقديره للجهود الأمنية والتنسيق الدائم بين كافة أجهزة وزارة الداخلية واللجنة المنظمة طوال فترة إنعقاد البطولة.

من جانبه أعرب وزير الداخليةعن تقديره للجهود الوطنية الصادقة التى بذلتها وزارة الشباب والرياضة فى سبيل ترسيخ الوجه الحضارى للبلاد، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مزيد من التعاون وتعزيز أطر العمل فيما يتعلق بكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية معرباً عن خالص تمنياته بمزيد من الرقى والتقدم للرياضة المصرية.

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