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الأمن يكشف حقيقة إجبار مسجل خطر لعائلة بغلق محالهم التجارية في بولاق

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الأمن يكشف حقيقة إجبار مسجل خطر لعائلة بغلق محالهم التجارية في بولاق الأمن يكشف حقيقة إجبار مسجل خطر لعائلة بغلق محالهم التجارية في بولاق

مصراوي Masrawy

06:41 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع باعتداء أحد الأشخاص على أسرة وإجبارهم على غلق محالهم التجارية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور .

وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل) ، طرف ثانى 3 أشخاص (عاطل "له معلومات جنائية " – عامل "شقيقه" – ربة منزل "شقيقة والدتهما") بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على "ربة المنزل" بالضرب محدثين إصابتها بـ "جروح قطعية وكدمات متفرقة" ورشق منزلها بالزجاجات الفارغة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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