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محافظ بني سويف يتفقد تطوير الممشى السفلى ضمن مراحل مشروع تطوير كورنيش النيل

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محافظ بني سويف يتفقد تطوير الممشى السفلى ضمن مراحل مشروع تطوير كورنيش النيل محافظ بني سويف يتفقد تطوير الممشى السفلى ضمن مراحل مشروع تطوير كورنيش النيل

مصراوي Masrawy

06:36 م الإثنين 08 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم الأعمال الجاري تنفيذها في المنطقة السفلية من الكورنيش، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير كورنيش النيل، وذلك في حضور مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من التنفيذيين المعنيين وأعضاء المكتب الفني بالمحافظة.

ناقش المحافظ الموقف التنفيذي والمدى الزمني المقرر للانتهاء من المشروع الذي يجرى تنفيذه بطول 1.5كم في المسافة من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، حيث جرى الانتهاء من إنشاء 4 بوابات نزول من الكورنيش إلى المنطقة السفلية والعكس، وإنشاء المطعم وعدد من المحلات التجارية على امتداد الممشى السفلى، فيما يجرى حاليًا تجهيز أعمال البنية التحتية من مرافق: مياه وكهرباء، وخدمة النت وكاميرات مراقبة، علاوة على البدء في أعمال الخوازيق في المنطقة المتاخمة للشاطئ تمهيدًا للبدء في إنشاء مرسي على النيل ونافورة راقصة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير منطقة وطريق الكورنيش يجري تنفيذه على عدة مراحل، حيث جرى الانتهاء من تطوير الجزء العلوي بمنطقة طريق الكورنيش، وشمل التطوير أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق، وأعمدة إنارة ديكورية وجزيرة وسطى وغيرها، ضمن مشروع شامل لتطوير الكورنيش بالكامل.​

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