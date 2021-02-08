صور.. رفع الآثار الناجمة عن السيول في وسط سيناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

شمال سيناء– أشرف سويلم :

تفقد اللواء أسامة أحمد محمد رئيس مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، المناطق التي تضررت بسبب السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على وسط سيناء وتسببت في سيول بمناطق عديدة.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى معاينة طريق الأوسط الدولي وقرية الجفجافة والمدرسة التجارية وباقي المناطق الأكثر تضررًا من السيول وذلك لمعاينة حجم الأضرار الناتجة تنفيذًا لتعليمات محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة برفع كافة الأضرار الناجمة عن السيول.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم الدفع بالمعدات المخصصة لمواجهة السيول والأزمات وجارٍ تطهير المناطق المتضررة وحصر الخسائر المادية.