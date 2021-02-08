أخبار عاجلة

سقوط عاطل احترف النصب على أصحاب الشركات للاستيلاء على منتجاتهم بزعم بيعها بالغربية -
ضبط شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالمعادي -
أبرزها مستحضرات تجميل.. "أمن المنافذ" يحيط 3 محاولات تهريب لعدم سداد الرسوم -
شرطة التموين تداهم مخزن عقاقير طبية محظور تداولها بالأسواق بالمعادي -
عيد السنة القمرية في الصين يحل بدون احتفالات في ظل كورونا -
الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة -
التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات معاودة الحوثي استهداف مطار أبها -
مع تعثر مفاوضات السلام.. قتلى وجرحى في تصاعد كبير للعنف في أفغانستان -
تشديد الاحترازات في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي ضمن إجراءات عدة -
اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انطلاق برنامج "واعد" للقيادات الإدارية بتعليم صبيا "عن بعد"

Print
انطلاق برنامج "واعد" للقيادات الإدارية بتعليم صبيا "عن بعد" انطلاق برنامج "واعد" للقيادات الإدارية بتعليم صبيا "عن بعد"
بمشاركة 450 من الإداريين والإداريات

انطلاق برنامج

افتتح مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، أول أعمال برنامج "واعد" للقيادات الإدارية، بحضور 450 من الإداريين والإداريات "عن بعد".

تضمن اللقاء عرضًا مرئيًا عن تنمية الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030، وكلمة لمدير الموارد البشرية عن دور الموارد البشرية، وأهمية رأس مال البشري ضمن رؤية 2030 وأهداف البرنامج.

ورحب مدير التعليم، بالمشاركين والمشاركات في برنامج قيادات واعدة، هذا المشروع الذي انطلق بموافقة لجنة القيادات العليا بالإدارة لاستقطاب المتميزين على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم، وإتاحة الفرصة للراغبين في التطور الإداري واكتساب المهارات.

وأشار الدكتور "الخرمي"، إلى أن هذا البرنامج يأتي ليشيع فرص العدالة بين الجنسين ليكونوا قادة فاعلين، حيث يصنف الملتحقون بالبرنامج وفق مجموعة من الجدارات الوظيفية لاختيار الكفاءات منهم، مقدمًا شكره للزملاء والزميلات في الموارد البشرية الذين عملوا على هذا البرنامج وأن يكون فيه النفع والفائدة.

تلا ذلك، عرض ورقة عمل عن مفهوم تنمية رأس مال البشري، ومسارات تخطيط وبناء رأس مال البشري واستثماره، وهيكلة الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة، وبرامج ومبادرات الرؤية، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، ومبادرة إعداد وتأهيل القادة في ديوان الوزارة والإدارات التعليمية.

وفي ورقة عمل أخرى تناول اللقاء مراحل برنامج "واعد"، ورؤيته ورسالته، وإجراءات التنفيذ، والشروط، ومكونات البرنامج التدريبي العام والتخصصي، ومدة البرنامج. كما شهد اللقاء عددًا من المداخلات والاستفسارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة

الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة

التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات معاودة الحوثي استهداف مطار أبها

التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات معاودة الحوثي استهداف مطار أبها

مع تعثر مفاوضات السلام.. قتلى وجرحى في تصاعد كبير للعنف في أفغانستان

مع تعثر مفاوضات السلام.. قتلى وجرحى في تصاعد كبير للعنف في أفغانستان

تشديد الاحترازات في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي ضمن إجراءات عدة

تشديد الاحترازات في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي ضمن إجراءات عدة

شبكة عيون الإخبارية