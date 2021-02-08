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في حالة فوز الأهلي.. طبيب في بنها يعلن تبرعه بكشف أسبوع مجانًا

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في حالة فوز الأهلي.. طبيب في بنها يعلن تبرعه بكشف أسبوع مجانًا في حالة فوز الأهلي.. طبيب في بنها يعلن تبرعه بكشف أسبوع مجانًا

مصراوي Masrawy

06:14 م الإثنين 08 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور محمد "س.ا"، أخصائي النساء والتوليد بمستشفيات بنها الجامعي، تبرعه بالكشف مجانًا ولمدة أسبوع بعيادته الخاصة في بنها في حالة فوز الأهلي على فريق بايرن ميونخ الألماني، خلال المباراة التي ستعقد بينهما مساء اليوم ضمن فاعليات للأندية بالدوحة.

وأشار الطبيب أنه يحب النادي الأهلي جدًا ويتمنى له الفوز وسيقدم هديته في شكل كشف مجاني على المرضى.

يذكر أن فريق الكرة بالأهلي سيخوض مساء اليوم الإثنين، مباراة قوية ومتفاوتة في المستوى الفني عندما يلتقى بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين على أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.​

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