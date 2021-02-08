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بالصور.. إزالة منزل آيل للسقوط بباريس الوادي الجديد

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بالصور.. إزالة منزل آيل للسقوط بباريس الوادي الجديد بالصور.. إزالة منزل آيل للسقوط بباريس الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

06:12 م الإثنين 08 فبراير 2021

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس في محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، قرار إزالة (خطر داهم)، لأحد المنازل آيل للسقوط ويشكل خطر داهم بإزالة حوائط لمنزل غير مستفيد منه ويسبب خطر دائم على أرواح المواطنين بالمنطقة الشرقية للمدينة، داخل مدينة باريس، حفاظًا على أرواح المواطنين من الخطر الخاص بالمبنى الآيل للسقوط.

وأكد كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، أن المركز مستمر في تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمنازل، التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين.

وأضاف كمال أنه جاري حاليًا استكمال حملات النظافة العامة، التي أطلقتها المحافظة لرفع القمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلىش تشجير وتقليم الأشجار.

وعلى جانب آخر، تواصل محافظة الوادي الجديد، تكثيف عمل لجان المرور اليومية على المستشفيات لتقييم ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية ورصيد أسطوانات الاكسجين والذي جرى دعمه باحتياطي يكفي لمدة ١٥ يومًا وكفاءة شبكات الغاز على مستوى المحافظة ورفع تقارير يومية بالموقف للجنة الأزمة الرئيسية.

فيما حذرت المحافظة من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيجري التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية، مشددةً علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة لعدم التعرض للعقوبات التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار الفيروس.

ناشد الزملوط أهالي المحافظة بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.​

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