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إيران تكشف النقاب عن مشروع لقاح ثانٍ يتم تطويره محليًا

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إيران تكشف النقاب عن مشروع لقاح ثانٍ يتم تطويره محليًا إيران تكشف النقاب عن مشروع لقاح ثانٍ يتم تطويره محليًا

مصراوي Masrawy

06:24 م الإثنين 08 فبراير 2021

طهران - (ا ف ب)

كشفت إيران النقاب اليوم الاثنين، عن مشروع لقاح ثانٍ مضاد لفيروس كورونا يتم تطويره محليًا، وذلك عشية بدء عمليات التطعيم في أكثر دول الشرق الأوسط تأثرًا بالجائحة.

ويتم تطوير لقاح "رازي كوو بارس" من قبل باحثين في مؤسسة الرازي لأبحاث اللقاح وإنتاج الأمصال المرتبطة بوزارة الزراعة الإيرانية.

وقال عضو لجنة اللقاح مسعود سليماني، خلال احتفال في مقر المؤسسة بمدينة كرج قرب العاصمة طهران، إن المرحلة الأولى من التجارب السريرية "ستبدأ خلال الأيام المقبلة أو أسبوع على الأكثر".

وأضاف أن بداية التجارب السريرية ستكون من خلال "13 متطوعًا تراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا".

وأتى كشف النقاب عن اللقاح غداة تأكيد وزير الصحة سعيد نمكي، أن عملية التطعيم باستخدام لقاح "سبوتنيك-في" الروسي ستبدأ غدًا الثلاثاء.

وكان الرئيس حسن روحاني، أكد أن المرحلة الأولى من التطعيم ستشمل العاملين في العناية الصحية والمسنين والذين يعانون مشاكل صحية سابقة.

وتلقت الجمهورية الإسلامية الدفعة الأولى من اللقاح الروسي الخميس الماضي، ومن المتوقع أن تتلقى دفعتين أخريين بحلول 28 فبراير.

واشترت إيران مليوني جرعة من "سبوتنيك-في"، وفق ما أفاد مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة كيانوش جهانبور وكالة فرانس برس، على أن تتسلمها على دفعات.

ولم يحدد جهانبور عدد الجرعات التي تضمنتها الدفعة الأولى من اللقاح.

وإضافة الى لقاح "سبوتنيك-في"، من المتوقع أن تتلقى إيران هذا الشهر 4,2 ملايين جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية/السويدية عبر آلية "كوفاكس" التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وفق نمكي.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية أكثر من 58,500 وفاة من أصل أكثر من 1,4 مليون إصابة بفيروس كورونا.

وكانت الجمهورية الإسلامية أعلنت في أواخر ديسمبر بدء التجارب السريرية على أول مشروع لقاح يتم تطويره محليًا.

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